国家主席梁强抵达圣地亚哥 开始对智利进行正式访问

智利外交部部长阿尔韦托·范克拉韦伦（Alberto van Klaveren Stork），智利驻越南大使塞尔吉奥•纳雷亚•古兹曼和该国一些外交部官员；越南驻智利大使阮越强和大使馆工作人员等来到机场迎接梁强一行。



这是越南国家主席时隔15年首次访问智利，为推动越智全面伙伴关系走深走实注入新动力。多年来，尽管地理上相隔遥远，但两国外交关系日趋向好发展。两国在多领域的关系日益密切，互信不断加强，充分体现在两国高层、各部门和地方领导的互访和接触频繁。



此次访问有助于按照越共十三大的精神继续开展独立、自主、多边化、多样化对外关系，积极主动全面和深度地推进国际一体化进程，提升多边对外级别等的对外路线，助推和平、合作、经济互联互通和地区互联互通；展现出越南始终重视和希望巩固、推动对智关系的一贯主张。



按日程，访问智利期间，梁强将与智利总统加夫列尔·博里奇·丰特举行会谈，见证两国各项合作文件的签署。梁强将分别会见智利参众两院议长、智利共产党和社会党领导、智利-越南友好协会主席等；前往胡志明主席塑像敬献花圈；造访越南驻智利大使馆和开展其他重要活动。（完）

越通社