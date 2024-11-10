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国家主席梁强抵达圣地亚哥 开始对智利进行正式访问

据越通社随团记者报道，当地时间11月9日下午15时45分（越南时间11月10日凌晨），越南国家主席梁强一行的专机已抵达智利首都圣地亚哥奥特罗•梅利诺•比利兹（Arturo Merino Benitez）国际机场，开始应邀对智利进行正式访问。

智利外交部部长阿尔韦托·范克拉韦伦（Alberto van Klaveren Stork），智利驻越南大使塞尔吉奥•纳雷亚•古兹曼和该国一些外交部官员；越南驻智利大使阮越强和大使馆工作人员等来到机场迎接梁强一行。

这是越南国家主席时隔15年首次访问智利，为推动越智全面伙伴关系走深走实注入新动力。多年来，尽管地理上相隔遥远，但两国外交关系日趋向好发展。两国在多领域的关系日益密切，互信不断加强，充分体现在两国高层、各部门和地方领导的互访和接触频繁。

此次访问有助于按照越共十三大的精神继续开展独立、自主、多边化、多样化对外关系，积极主动全面和深度地推进国际一体化进程，提升多边对外级别等的对外路线，助推和平、合作、经济互联互通和地区互联互通；展现出越南始终重视和希望巩固、推动对智关系的一贯主张。

按日程，访问智利期间，梁强将与智利总统加夫列尔·博里奇·丰特举行会谈，见证两国各项合作文件的签署。梁强将分别会见智利参众两院议长、智利共产党和社会党领导、智利-越南友好协会主席等；前往胡志明主席塑像敬献花圈；造访越南驻智利大使馆和开展其他重要活动。（完）

越通社

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弘扬援老越南志愿军和专家的奉献精神

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11月9日，越南友好组织联合会、岘港市越老友好协会同有关单位联合举行援老越南专家和志愿军成立75周年（1949年10月30日——2024年10月30日）纪念活动。岘港市政府领导、老挝驻岘港总领事以及居住在岘港的近百名援老越南前志愿军和专家参加了活动。
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