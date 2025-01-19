国家主席梁强同旅外越侨代表在升龙皇城上香

这是由外交部海外越南人国家委员会、河内市人民委员会联合举行的“2025年家乡之春”活动框架内的一项活动，继续体现党和国家在关怀旅旅外越南人社群中的感情和责任，弘扬海外侨胞爱国和情系家乡情怀，鼓励侨胞维护民族文化特色、传统和语言。

梁强和夫人、各中央部门和河内市领导以及侨胞们虔诚地祈求国泰民安，国家迈进新一年在发展道路上取得更多突破的成功，向各位先人汇报了旅居海外各地越侨的归来。

其后，梁强和夫人以及侨胞代表们已参加在主席府遗迹区内胡伯伯鱼塘举行的鲤鱼放生仪式。该活动在腊月二十三灶王节即将到来之际举行，寓意 “鲤鱼跃龙门”，象征着久久为功、持之以恒，走向发展和成功。

在亲切、开放的氛围中，梁强和夫人与侨胞就他们工作和生活情况进行交流；感谢旅居全球各地的越南侨胞始终心系祖国；祝愿侨胞们新的一年安康、繁荣、成功。

按议程，今晚，梁强将出席在国家会议中心举行的“2025年家乡之春”艺术交流晚会并向侨胞拜年

题为“越南——在新纪元中奋发图强”的“2025年家乡之春”活动于1月18日至20日举行，期间举行多项具有意义的丰富活动。这是一个重要的文化政治活动，吸引了海外越南侨胞的特别关注，并期待的活动。今年的活动吸引了来自全球各地约1500名侨胞回国参加。（完）