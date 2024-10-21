国家主席梁强发表就职演讲

10月21日下午，在首都河内国会大厦延鸿大会堂，越南第十五届国会第八次会议与会代表的440/440人，占国会代表总数的91.67%，投赞成票，国会通过了选举越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、越南第十五届国会代表梁强先生为2021年至2026年任期越南社会主义共和国主席。

“在祖国神圣的金星红旗下，在国会和全国同胞及选民面前，我，越南社会主义共和国主席梁强宣誓：绝对忠于祖国、忠于人民、忠于越南社会主义共和国《宪法》，努力奋斗出色完成党、国家和人民交付的任务”，国家主席梁强宣誓道。

梁强主席在就职典礼上发表讲话时表示受到国会的信任，当选越南社会主义共和国国家主席，他深感激动和荣幸，并清楚地认识到自己对党、国家和人民所担负的重大责任。

面对建设和保卫祖国事业日益更高的要求，在新的岗位上，国家主席梁强表示将根据越南社会主义共和国宪法，竭尽全力履行国家主席的职责，出色完成党、国家和人民所交付的任务；继续维护和加强党内的高度团结一致；与全党全军一道，继续关心建设和弘扬民族大团结力量；建设廉洁、坚强、真正是民有、民治、民享的社会主义法治国家；加强国防和安全实力，建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队，永远是党、国家和人民绝对忠诚的政治力量和战斗力；筑牢“民心阵”、全民防卫阵和牢固的人民安全阵；一贯奉行独立、自主、和平、友谊、合作与发展、多边化、多元化的外交政策，积极主动融入国际社会，确保国家民族的最高利益，越南是国际社会的朋友、可靠伙伴、积极负责任的成员；坚决、坚持维护国家的独立、主权、统一和领土完整，维护国家建设发展的和平稳定环境。坚定民族独立和社会主义目标，努力建设人民富裕、国家强大、民主、公平、文明、繁荣、幸福的越南。（完）