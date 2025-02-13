国家主席梁强会见老挝外交部部长通沙万

13日，越南国家主席梁强在主席府会见了正对越南进行正式访问的老挝人民革命党中央委员、外交部部长通沙万·丰威汉。

通沙万表示，越南是他担任新职务后出访的首个国家并对此感到高兴，强调在越南共产党的英明领导下，兄弟般的越南国家和人民已取得许多重要发展成就。他同时祝贺越南在对外方面取得许多突出成果，提升与各大和重要的伙伴的关系，体现越南国际地位日益提升；感谢越南党、国家和人民一直以来同老挝党、国家和各族人民并肩同行并给予支持。

梁强对老挝党、国家和人民近期取得的重要成就表示祝贺；相信在老挝人民革命党，通伦·西苏里总书记、国家主席的英明领导，老挝政府的强有力指导，国会的紧密监督和全民的同心协力下，兄弟的老挝国家将战胜一切困难和挑战，胜利实施党十一大的决议和第九个经济社会发展5年规划。

梁强表示相信，通沙伦以自己的丰富工作经验和对越南的良好感性，在其工作岗位上将为两国关系做出更多积极的贡献。

梁强高度评价两国外交部近期合作取得的成果，为加强双边关系做出切实贡献，感谢老挝外交部已关注，为旅老越南人社群创造便利条件。

梁强和通沙万都强调了越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是世界上独一无二的关系，对近期双边关系取得的重要成果感到高兴。防务安全合作是双边关系的重要支柱。经贸和投资合作强劲增长；在老越资企业数量日益增加。两国各地方和人民交流不断加强。

两位领导一致同意加强对青年一代关于两党、人民珍贵感情的教育工作，将其视为两个民族的宝贵财富。梁强建议双方配合办好2025年内各项重要纪念活动。

在就共同关心的国际和地区问题交换意见时，两位领导强调了在地区和世界局势快速、复杂变化的情况下在地区和国际框架、场合保持密切配合的需求。

值此之际，梁强强调将尽早应老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里的邀请访问老挝。（完）