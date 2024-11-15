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国家主席梁强会见美国- APEC企业联盟代表
美国-APEC企业联盟代表认为越美关系对美国工商界发挥着非常重要的作用，并承诺继续扩大生产经营、创新经营活动；同时，针对企业在越南生产和经营的行业和领域，如制药、保险、数字化转型、金融和银行等提出具体意见和建议。
美国-APEC企业联盟代表也表示希望得到越南国家主席、政府、各部委和行业的关注，以便在越南有效地开展生产和经营活动。
国家主席梁强在会见上指出，越南视美国为重要战略伙伴，并坚信两国全面战略伙伴关系的发展机遇；从而实现两国人民对美好的未来的向往，为维护地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。
国家主席梁强表示，越南正朝着明确、透明、稳定、符合国际惯例的方向不断改善营商投资环境，以吸引包括美国企业在内的投资，聚焦三大支柱，包括：深化改革开放；保护企业利益，培育经济新动能。越南愿与美国企业和APEC企业在高科技、创新、可再生能源和绿色发展等领域密切合作。
国家主席梁强指出，越南欢迎美国企业投资人工智能、大数据、生物技术等领域；建立研发中心和金融科技中心。越南的目标是到2050年实现零净排放，目前越南采取优惠政策，鼓励和吸引对可再生能源领域的投资，包括太阳能、风能和储能技术。
梁强主席表示相信，本着合作精神和对共同发展潜力的信念，越南与美国企业以及亚太经合组织地区的经济关系将继续强劲发展。（完）