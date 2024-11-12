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国家主席梁强会见智利众议院议长
国家主席梁强表示，智利是越南在拉美地区外交政策中的重要伙伴之一，此次访问旨在推动两国全面伙伴关系更加务实、有效发展，并体现了越南高层领导和人民加强与智利以及拉美地区关系的决心。
两国领导人认为过去一段时间，通过定期互访和多边会议期间的双边接触，两国及两国议会合作关系取得积极进展，其是两国立法机构良好关系的明确证据。
国家主席梁强指出，加强议会关系是两国外交的重要支柱之一，有助于促进越南与智利的双边关系，特别是建立和落实两国间有利的法律走廊；相信越南与智利两国议会友好小组的成立将成为为两国议会之间搭建桥梁、继续推动议会关系发展作出贡献的重要基础。
智利众议院议长卡罗尔·卡里奥拉女士同意今后将继续推动两国议会在立法、监督和国家重大问题决策等领域的交流与合作；促进两国议会专门机构在培训、培养和提高官员能力方面的合作；就议会活动的经验进行交流；继续推动在各国议会大会（IPU）和其他多边议会组织等多边论坛的协调机制；在共同关心的地区和国际问题上相互支持对方的立场。
双方还就共同关心的许多地区和国际问题广泛交换意见。关于东海问题，智利众议院议长卡罗尔·卡里奥拉女士一致认为，主权和领土争端应在尊重国际法特别是《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上通过和平方式解决。
值此之际，国家主席梁强向智利众议院议长卡罗尔·卡里奥拉女士转达了越南高级领导人的问候及越南国会主席陈青敏邀请她在适当时候访问越南。（完）