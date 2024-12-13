国家主席梁强会见前来拜别的阿尔及利亚大使

12月13日下午在河内，越南国家主席梁强会见了即将满期回国前来拜别的阿尔及利亚民主人民共和国驻越南特命全权大使索菲安·柴布 （Sofiane Chaib）。

会上，国家主席梁强祝贺索菲安·柴布大使受阿尔及利亚政府信任并被任命为外交部国务秘书；表示希望大使索菲安·柴布在新的岗位上继续关注和推动各项措施，进一步深化越南与阿尔及利亚各领域传统友谊。

国家主席梁强表示，越南一贯重视与阿尔及利亚的传统关系和友好合作；相信，双方将继续加强各领域特别是政治外交、经贸投资、文化教育、人文交流等领域的合作，使其与两国潜力相称。

阿尔及利亚民主人民共和国驻越南特命全权大使索菲安·柴布表示很荣幸为促进两国传统友好关系作出贡献，并强调回国后无论担任什么职务，他心中始终留下历史文化传统丰富，经济发展充满活力，在国际舞台上的作用和地位日益增强的越南国家的形象。

越南国家主席梁强和索菲安·柴布大使一致认为，两国应继续在多边论坛上相互支持，携手为两国、地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。

值此之际，索菲安·柴布大使向国家主席梁强转达了阿尔及利亚民主人民共和国总统阿卜杜勒马吉德·特本（Abdelmadjid Tebboune）邀请国家主席梁强在适当时候访问阿尔及利亚。越南国家主席梁强愉快地接受邀请并表示希望尽早欢迎阿尔及利亚总统访越。（完）