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国家主席梁强会见利马市市长洛佩斯·阿里亚加
梁强向洛佩斯·阿里亚加介绍了他与秘鲁领导举行会见取得的积极结果，双方就今后将双边关系提升至新水平进行讨论。
梁强建议利马利用首都的地位，将为推动越秘多方面的合作关系发挥火车头作用，建议洛佩斯·阿里亚加为越南军队电信集团（Viettel）通过Bitel项目扩大对秘鲁投资范围和参加利马数字化转型和智慧城市项目性创造便利条件。
洛佩斯·阿里亚加强调支持Viettel在秘鲁投资，特别是扩大在该国各偏远地区的覆盖范围，为拉近各户家庭、居民、小型企业之间的距离做出贡献，对社会做出有意义的贡献。
洛佩斯·阿里亚加表示，利马已提出建设智慧城市的目标，希望今后双方将有更多机会就该领域交换意见，互相学习借鉴经验。此外，他还表示希望学习借鉴越南在开展社会保障系统、向贫困群众提供贷款的电子钱包等项目的经验并获得越南的援助。
值此之际，利马市政府已决定向梁强主席授予首都利马象征的钥匙并承认名誉嘉宾资格，对国家主席为推动和加强两国之间的可持续、务实、高效的关系做出贡献给予认可；同时体现利马市对越南代表团访秘的重视和感情。
洛佩斯·阿里亚加在与梁强私下会晤后举行的隆重仪式上发表讲话时强调，在向梁强主席授予首都利马象征的钥匙并承认名誉嘉宾资格后，从今日起，梁强将正式成为利马和秘鲁的亲密朋友、友好兄弟。
梁强对在其以国家主席身份首次出访被授予象征性钥匙并承认名誉嘉宾资格表示高兴，并认为其体现出秘鲁人民对越南人民的亲善好客。梁强强调，这把钥匙将成为利马市与越南各地方乃至越南国家之间团结与合作的象征，有助于增进和两国人民之间的感情，为各自国家建设与发展事业以及世界和平、合作与发展做出贡献。
梁强代表越南国家领导人和人民向利马市市长、政府和人民致以深切的谢意，并祝愿利马市不断繁荣发展，人民幸福安康。(完)