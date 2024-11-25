国家主席梁强举行隆重仪式 欢迎保加利亚总统鲁门·拉德夫访越

25日上午，国家主席梁强和夫人在主席府举行隆重仪式，欢迎保加利亚总统鲁门和夫人访问越南。



越南外交部、教育培训部、公安部、文化体育旅游部、计划与投资部、工商部、劳动荣军与社会部、科技部等部部长和副部长参加欢迎活动。



这是保加利亚总统时隔11年访问越南，同时也是鲁门·拉德夫首次以总统身份访问越南。此次访问在两国将于明年纪念建交75周年之际进行，具有重要意义，旨在进一步巩固和加强两国传统友好关系和多领域的合作。



在护送保加利亚总统鲁门车队进入主席府时，梁强和夫人前来迎接。儿童们向鲁门和夫人送鲜花。



在梁强的陪同下，鲁门登上检阅台，军乐队奏起两国国歌。其后两位领导走下检阅台，向国旗敬礼和检阅越南人人民军仪仗队。此后，两位领导互相介绍出席欢迎仪式的两国代表团成员。



越南与保教利亚友好关系源远流长，两国于1950年2月8日建立外交关系。胡志明主席于1957年8月访保已为两国关系奠定基础并成为两国关系发展史的重要里程碑。



建交以来，两国在政治、经济、教育、卫生等领域的关系呈现良好发展势头。

近期，两国经贸合作迈出积极发展势头，保加利亚是率先批准越欧全面合作伙伴关系框架协定；促进签署越欧自贸协定和越欧投资保护协定的欧盟国家之一。2024年前10月，双边贸易额达2.292亿美元。投资方面，截至今年10月，保加利亚在越投资项目14个，注册资金3132万亿没u按。



鲁门在近期两国合作在各领域同步开展并取得积极成果的背景下对越南进行的访问被期望将继续为推动和深化两国传统友好关系和多方面的合作做出贡献。



欢迎仪式后，梁强和鲁门进行私下会晤，其后进行了会谈，对近期两国合作成果进行评价并提出今后合作方向。两位领导将见证了各项合作文件的签署。（完）