国家主席梁强举行仪式欢迎斯里兰卡总统迪萨纳亚克访越

5日上午，梁强在主席府举行仪式，欢迎斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克对越南进行国事访问。



出席欢迎仪式的有：越南政府副总理梅文政、国家主席办公厅主任黎庆海、民族与宗教事务部部长陶玉容、财政部部长阮文胜、国防部副部长武明良上将、外交部副部长阮孟强等。



众多首都儿童齐聚主席府，挥舞两国国旗，热烈欢迎迪萨纳亚克总统一行。



这是迪萨纳亚克自2024年11月以来首次以斯里兰卡总统身份访问越南。此次访问恰逢两国于今年庆祝建交55周年之际访问越南，有助于进一步巩固越斯政治互信，推动各领域的合作走深走实。



迪萨纳亚克车队驶入总统府时，梁强在红地毯迎接处热烈欢迎迪萨纳亚克总统率团访问越南。首都儿童代表上前向迪萨纳亚克总统送花。

国家主席梁强与斯里兰卡总统迪萨纳亚克握手。图自越通社

在欢迎乐曲中，梁强与迪萨纳亚克并肩沿红毯走上检阅台。军乐队奏响两国国歌后，两位领导走下检阅台，向军旗敬礼，并检阅越南人民军仪仗队。随后，两位领导人分别介绍出席欢迎仪式的两国高级代表团成员。



越南与斯里兰卡于1970年7月21日建立外交关系。其后，两国关系一直保持良好发展势头。斯里兰卡是越南传统朋友，始终重视对越关系。目前，斯里兰卡政府将越南视为该国经济发展、成功融入国际，值得学习借鉴的典范。



越南与斯里兰卡之间的亲密关系充分体现在两国高层互访和接触。斯方于2025年3月成立斯越友好议员小组，成为两国国会乃至两国关系中的重要里程碑。两国还在各国际和地区组织和框架内保持良好配合和互相给予支持。



在经贸方面，斯里兰卡已承认越南完全市场经济体制。双边年度贸易额约为2亿美元，其中主要是越南向斯里兰卡出口商品。两国的目标是尽早将双边贸易额提升至10亿美元。



两国建交55周年、高度政治信任和每个国家在经济社会发展方面取得的显著成就等为越斯两国继续加强传统友好关系及在各个领域的合作创造了有利条件。在此基础上，近期两国领导人都认为，现在是加速推动双边关系向新高度发展的良好时机。



斯里兰卡总统迪萨纳亚克此次访越并出席联合国卫塞节庆祝活动，将有助于巩固政治信任，推动双边在各领域的合作走深走实。此次访问还充分体现了斯里兰卡领导人和人民对与越南传统友好关系的高度重视；重申两国在继续巩固和发展政治、外交、经济、贸易、投资、农业、渔业、旅游、文化和人民交流等传统领域的合作的共同决心。同时，还将推动在数字化转型、数字经济、能源转型、人工智能、互联互通等新领域的合作。



欢迎仪式后，梁强与迪萨纳亚克举行了会谈，对近期两国合作成果进行评价，提出推动今后合作的方向。两位领导将见证各项合作文件的签署和共同与记者会面。（完）