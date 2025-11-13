新闻
国内102家新闻机构报名注册采访越共十四大
同时，中央宣教与民运部负责制定记者、编辑、技术人员等在新闻中心采访报道人员的条件与标准，向各新闻机构发出文件，要求派员参加新闻中心工作；并指导各新闻机构领导认真贯彻、宣传新闻中心工作规章，使所有参加大会报道的记者、编辑充分理解并遵守相关规定。
截至11月10日，共有102家中央和地方新闻机构为559名记者、编辑和技术人员申请了大会采访证。其中，越南电视台166人，越南通讯社（越通社）81人，越南之声广播电台49人，《人民报》20人。
在会议上，中央委员、中央宣教与民运部常务副主任赖春门高度评价新闻中心领导和成员，以及有关单位在为越共十四大服务的筹备工作中所作的努力，尤其是在指导、定向和引导各级党代会以及越共十四大新闻宣传方面所取得的成果；审查、汇总国内外记者名单，以及书刊展览、新闻宣传设施、技术和资金保障等方准备工作有序展开。
赖春门强调，越共十四大预计于2026年1月中旬召开，这是党和国家具有特别重要意义的政治事件。因此，关于大会的宣传报道工作，以及大会新闻中心的组织与运行，必须准备周密、科学、协调紧密、统一一致，以高度的责任感、坚决而高效地推进实施，形成广泛的社会影响，激发全国干部、党员和人民的信心与共识。
从现在到大会召开时间已不多。为有效完成这一重要任务，赖春门要求新闻中心领导、成员及相关单位负责人更加努力、更具决心，加快落实若干重点内容。其中，要紧密遵循关于宣传各级党代会和越共十四大的指导文件，依据党中央关于大会组织的方针和任务，指导各新闻机构制定宣传计划、栏目、专题，形成事件报道主线，掀起宣传高潮，深入、突出、及时地反映越共十四大的意义与规模。
赖春门强调,“《人民报》、越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社、《共产主义杂志》、政府电子门户、《人民代表报》、《人民军队报》、《人民公安报》等主流媒体，以及地方广播电视、报刊机构，必须发挥先锋和引领作用，在社会舆论中起到导向作用，为形成高度统一、广泛共识以及干部、党员和人民对党的领导和国家发展充满信心与期待作出贡献。”
在会议上，越通社副总经理阮氏事表示，越通社正筹备展出越共十三次全国代表大会的图片资料，其中包括40年革新的成就；出版《国会80年》一书，并继续完善包括《越南40年革新图片集》在内的多部图书，参与中央宣教与民运部的书刊展览计划。越通社还计划提升大会期间提供的4份参考新闻简报质量。（完）