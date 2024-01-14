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国内市场仍是经济增长的主要推动力
对2024年主要增长动力做出评价时，经济专家陈游历认为，已到开拓国内市场的时候了，并且要将其与出口导向型经济政策和增强经济内生力量相匹配。
挖掘国内市场的优势
包括贸易和旅游的国内市场对国内生产总值（GDP）增长的贡献率很大。此外，越南1亿人口的市场规模备受国内外投资者的青睐。陈游历强调，推动国内市场发展的关键在于税收工具、扩大消费信贷、促进旅游服务活动和继续深化体制改革。具体来说，在税收政策方面，国会同意将增值税从10%降至 8%的政策延长至2024年6月30日。
在货币政策方面，各家银行要继续扩大消费信贷，核查房地产购买者的所有信贷，以促进总值120万亿越盾的保障性住房支持计划的资金到位进度等。
预计2024年，贸易和国内消费继续成为经济增长的主要动力，因此需要多措并举促进贸易和旅游业发展，以国内消费为重点，从而助推各种产业，特别是国内产业发展和企业复苏等。
采取刺激需求的新方案
阮国越认为，当前背景下刺激国内消费的解决方案不仅采用传统解决方案，而且还要采取与绿色增长和碳减排等新标准相结合的新方案。此外，采取有力措施化解房地产市场遇到的困难，深入推进体制改革，增强投资者的信心。能够应对上述挑战将助推经济“逆风而行”，实现复苏和可持续发展等。
关于2024年零售业发展方向，越南零售商协会主席阮英德提议，各家企业在生产经营过程中要抓住越南与世界上各国、各地区之间贸易协定带来的机会。
经济专家认为，国内市场仍有巨大潜力有待挖掘，优先刺激国内消费需求被视为对2024年和未来几年GDP增长做出贡献的重要举措。在出口等各增长支柱遇到困难，投资需要时间发挥影响力的背景下，促进消费这一支柱就是最快、最便宜而最有效的解决方案。（完）