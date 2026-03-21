国会选举结果发布会：选民投票率创历史新高

发布会现场。图自越通社

3月21日下午，国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东在第十六届国会选举结果及当选代表名单发布会上发言时表示，根据全国34个省市的初步报告，约有76198214名选民参加投票，占选民总数76423940人的99.7%，为历史最高水平。



阮友东强调，本次选举取得了圆满成功，体现在多个方面：共选举产生500名国会代表、2552名省级人民议会代表和72437名乡级人民议会代表，充分表明了人事准备工作的周密性、民主性以及依法依规开展。

国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、国家选举委员会委员、人事小组组长阮友东发表讲话。图自越通社



特别是，在16届国会中首次出现由中央推荐到地方参选的代表当选率达到最高水平（216人中当选214人）；拟担任专职的代表实现100%当选。同时，本届国会首次有少数民族代表当选；女性代表当选比例继续保持在较高水平（约30%）。



选民规模和投票率均创历史新高（99.7%），体现了公民的政治意识和责任感；各级党委和政府的领导与组织工作得到有力、同步推进；信息宣传广泛有效开展。选举全过程严格遵循民主、公开、透明原则，从而选举产生了德才兼备的国会代表。





与此同时，选举筹备和组织实施工作严格依照法律规定推进，确保进度和质量。选举期间，政治安全和社会秩序总体稳定，未出现复杂或异常情况。



按计划，国家选举委员会表将继续依法完成与选举结果相关的各项后续工作，并对本次选举进行总结评估，做好第十六届国会第一次会议确认代表资格的各项准备工作。（完）