国会第九次特别会议：需要为宁顺核电站项目出台特殊且有力的政策

2月14日上午，在越南第十五届国会第九次特别会议期间，国会听取有关宁顺核电站项目特殊政策机制的呈文和审查报告。

越南工贸部部长阮鸿延表示，由于这是特别重要的项目，采用的技术较为复杂，仅有少数国家所有，需要动员的投资资金非常大，且首次在越南建设，因此需要特殊且有力的政策机制，以加快进度，缩短施工时间。

据此，一些针对宁顺核电项目的特殊机制和政策，允许在进行投资项目调整的主张和投资项目审批的同时，开展与合作伙伴的协议谈判工作。

关于选择投资方和承包商，政府总理授权投资者执行各项目；采用“交钥匙”合同形式，并根据政府间协议指定承包商，负责主要厂房建设。在投资项目批准之前，可以同时进行一些项目准备工作。

关于项目融资方案和资金安排机制：与合作伙伴进行政府贷款谈判；允许投资者贷款而不承担信用风险；利用增加的收入、节约支出费用以及其他合法资金来源；投资者可以使用来自政府债券/企业/工程的贷款资金，以及其他一些机制来确保足够的配套资金实施项目；安排政府预算资金用于搬迁项目的实施等。

与此同时，需要对该项目实行有关技术规范标准，单价，关于批准将森林用途转为其他用途的程序，处理国家矿产资源储备区的重叠区域问题，关于实施环境影响评估报告咨询等机制。

阮鸿延部长指出，实施上述特殊机制和政策是非常紧迫的，旨在加快推进项目进度，为保障国家能源安全、满足国家在新时代经济社会发展的电力需求做出贡献。因此，政府向国会提交审议，批准在本次会议上通过上述特殊机制和政策，为尽快实施项目提供依据，确保确保项目按时按质完成。

国会科学技术与环境委员会主任黎光辉在审查报告中对为宁顺核电站项目出台特殊且有力的政策机制的必要性表示赞同。但也指出，政府的呈文尚未突出阐明出台这些机制和政策的必要性及紧迫性的政治、法律和实践基础；决议草案中涉及机制政策颁布的观点和原则等，要求政府进一步澄清这一内容。（完）