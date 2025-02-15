国会第九次特别会议：苏林总书记要求“走在后面就必须走捷径，抢占科学技术的机会”

15日上午，国会第九次特别会议分组讨论关于试行破解科技创新活动瓶颈若干政策的决议（草案）。越共中央总书记苏林参加讨论活动，强调科研就像进入一片新的土地开垦，必须给予优先支持。

苏林在解释国会需要颁布上述决议的理由时指出，在困难重重时，等得修改一些法律，特别是按照计划修改科技法需要到2025年底，将拖延关于科技创新发展和国家数字化转型突破口的第57号决议实施工作。决议的精神已有了，但没有得到法律化，因此需尽快下发文件，尽快把决议落地见效。

苏林强调了科技发展的必要性和价值，指出需《科技法》、《招投标法》进行修改的原因。苏林认为，我们“走在后面就必须走捷径，抢占科学技术的机会”。世界已发展了，我们不知道他们走到了哪里，如果跟着别人走，永远都会“慢半拍”。

此外，苏林还提及公共投资、私人对私人投资、公对公合作、公私合作等，认为这种关系必须考虑到效果，避免机械化操作；免税工作带来的效果。 鼓励政策需考虑到如何起到鼓励作用，不光关注收取更多的费用和完全征收。这些政策必须体现在法律中。

苏林认为，为了满足发展的需求，必须破解瓶颈，所有人都必须共同努力，朝着同一方向前进。我们的目标是鼓励，而不仅仅是去除障碍和瓶颈。

苏林强调，科学是一个荒芜的土地，谁进入其中若成功将会获得巨大胜利。如果不冒险，等待一切都齐全，就无法实现目标。第57号决议已经意识到这一点并就该问题提出了主张。眼前是修改《科技法》，然后继续修改其他法律，以确保法律的统一性，符合实际需求。为了染发法律落地生效，我们必须创新思维，创新做法，直面实际问题，以找到解决的方案。（完）