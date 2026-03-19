国会常委会第55次会议闭幕：科学高效组织第十六届国会首次会议

3月19日上午，越南国会常务委员会第55次会议闭幕。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在闭幕式上致辞时要求有关单位抓紧时间，为第十六届国会第一次会议做好准备。

陈青敏强调，在本次会议上，国会常务委员会已完成对政府提交的8部法律草案和1项决议草案进行讨论并提出意见；同时，就提交国会批准最高人民法院法官任命提议及其他一些重要内容提出意见。

关于第十六届国会第一次会议准备工作，陈青敏指出，新一届国会首次会议筹备工作量较大，准备时间不多，要求国会各机关、政府、国家选举委员会高度集中，周密、同步、按时准备，首先是人事工作。

陈青敏表示，在第一次会议上，国会就将审议、讨论并通过部分法律、决议草案。因此，牵头起草机关需要抓紧吸收意见，完善档案，及早送达当选的国会代表。

陈青敏发表讲话。图自越通社

根据计划，第十五届国会常务委员会将召开最后一次会议，就提交国会的各项重要内容提出意见，包括五年经济社会发展计划、国家财政和中期公共投资计划。

陈青敏要求各机关继续紧密配合，发挥责任，科学、高效地组织第十六届国会第一次会议，为整个新任期奠定基础。

此前，同日上午，国会常务委员会就《信仰宗教法》（修正案）草案提出了意见。（完）