国会常委会第32次会议：建议对黄金经营企业进行检查

国会常务委员会建议政府和政府总理关注指导对黄金经营企业进行监督和检查，及时处理经营活动中的违法行为，若出现操纵市场行为，厘清组织和个人的责任。

上述是国会常务委员会民愿委员会主任杨清平在4月16日上午举行的国会常委会第32次会议上所作的关于2024年三月份国会民愿工作（信访举报处理工作）报告中提出的内容。

据报告，全国选民和人民高度评价党、国会、政府各项政策有助于牢牢维护国家主权，稳定和发展国家经济、文化、社会；对党当前反腐败工作表示充满信心，有助于巩固全国人民对党和国家下决心打击贪污腐败的信任。

选民和人民关注和高度评价国会常委会对财政部、外交部管理、受选民关注的两组问题进行询问；关注和高度评价越南国会主席王廷惠对中国进行的正式访问和所取得的成果。

报告同时指出选民和人民担忧的问题，如部分青少年违反交通安全秩序规定现象、九龙江三角洲地区和西原地区高温炎热天气和海水入侵现象；部分地方严重下沉现象；传染病复杂难料等等。

除了选民反映的一些内容外，近期政府、政府总理已下发指导文件，国会常委会建议政府和政府总理关注对一些问题做出指导意见。

具体，政府已指导有关部门密切关注各重要产品的供需变化和市场价格，从而采取措施来适度调整，加强货物监管、市场平抑活动，集中监督、检查黄金经营企业，及时处理经营活动中的违法行为，若出现操纵市场行为，厘清组织和个人的责任；及时采取措施解决土地下沉、塌方现象，保护人民财产和生命安全，保护交通工程、服务生产和水产养殖的水利工程等。

经讨论，国会常委会对2024年3月份民愿工作的报告表示赞同，高度评价民愿委员会在监督、敦促工作中做出的努力。国会常委会高度评价政府在国会常委会做出结论的基础上对每年工作事务做出及时指导。总体上看，民愿，尤其是信访举报处理工作有新进展。（完）