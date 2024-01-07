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国会常委会第24次会议闭幕 对第十五届国会第六次会议的筹备工作提出建议

7月14日下午，在越南国会主席王廷惠的主持下，国会常务委员会第24次会议在国会大厦闭幕。
王廷惠致闭幕词时表示，国会常务委员会第二十四次会议完成全部7项内容。

王廷惠建议，国会秘书长尽快下发结论通知，以便有关部门尽快组织实施。

此前，当天下午，国会常委会召开会议，对第5次会议进行总结，并对第6次会议的筹备工作提出初步意见和建议。

按计划，第十五届国会第六次会议将于2023年10月23日开幕。本次会议也分成两个阶段。

据越南国会秘书长、国会办公厅主任裴文强介绍，在第6次会议期间，国会将审查通过9项法律草案，对其他8项法律草案提出意见建议；审查决定2023年和2024年经济社会和国家预算问题；审议2021-2025年五年计划经济社会发展实施情况中期评价报告，经济结构调整、中期公共投资、国家财政、借贷和偿还公共债务；最高专题督导和其他重要事项。

其中，国家海洋空间规划是需要提交国会审议决定的内容，以满足2022年经济社会发展计划决议的要求等。（完）
 

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