国会常委会第22次会议：确保基层医务人员的工资、津贴和待遇得到保障

按照越南国会常委会第22次会议的议程，4月11日上午，国会常委会审议国会监督代表团关于“新冠肺炎疫情防控资源的动员、管理和使用工作；基层卫生和预防医学政策和法律实施情况”专题监督结果报告。

国会社会事务委员会主任、监督代表团副团长阮翠英在会上作报告时指出，截至2022年12月31日，越南累计动员236万亿越盾（约合101.5亿美元）投入疫情防控工作。越南新冠疫苗基金会接受捐赠总计逾15.1万亿越盾，此外还接收各方援助近1.6亿剂疫苗。

数百万名志愿者，特别是医务人员、武装力量战士已投身疫情防控一线。各阶层人民、商业人士、政府和各国际组织都以多种形式对防疫工作贡献力量和物资等。

疫情防控专项资金的管理、使用、支付和结算工作基本按照相关主张和政策严格遵循工作流程。此外，根据疫情形势以及各单位、各地方的需求和建议，疫情防控援助资金已及时拨付到位；受援单位也按照规定确保资金精准管理和使用等。

关于基层卫生、预防医学政策和法律实施情况，监督结果报告显示，截至2022年底，基层医疗卫生网络基本实现全覆盖。全国100%县份建有医疗中心，99.6%乡坊镇建有卫生院，92.4%的卫生院有医生在岗，71%村寨有医务人员执勤。

人力资源逐渐实现质量和数量双提升，基层医疗卫生机构服务能力和质量不断提高； 人民群众对基层医务人员工作态度的满意程度日益提高，医疗卫生服务水平不断提质升级等。

除了所取得的成果之外，报告中还指出了法律体系，疫情防控应急处置预案，国家财政预算中疫情防控专项资金分配、管理、使用、决算工作，基层卫生、预防医学政策和法律实施等方面的不足之处。

为了提升疫情防控资源动员、管理和使用效率以及克服存在的问题，监督代表团提请国会颁发监督决议；修改、补充或制定《预防疾病法》等新法律，对《紧急状态法令》进行修改或颁发《紧急状态法》、《医保法（修正案）》等。

另一方面，颁发相关政策和主张，确保基层医务人员和预防医学专业人员的工资、津贴和待遇得到保障等。（完）