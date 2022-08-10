国会常委会第14次会议：公安部部长苏林就新版护照问题作进一步说明

新版护照签发和使用已成为出席国会常委会第14次会议的代表关注和对公安部部长苏林大将进行质询的问题。

国会代表问道：部分国家不接受越南新版普通护照，让人民和企业面临困难，该问题的责任谁来承担和处理方案如何？

苏林强调，新版护照签发工作按照越南国会2019年通过的《越南公民出入境法》实施。护照上全部内容均依照法律规定。新版护照符合国际惯例。世界上许多国家都使用该样本且并未含出生地信息。越南发行的新护照获得世界上大多数国家承认接受，仅德国、西班牙和捷克暂未接受，而最近西班牙已接受越南新版护照。韩国等国家也面临类似越南的护照问题。

苏林强调，这只是技术问题，公安部已有解决该问题的方案。当下，若公民需要补充出生地信息，公安部已通有关机关进行磋商，将在护照备注页补充，为公民创造便利条件。

长期来看，若需要补充出生地信息，公安部将向政府报告，同有关机关达成一致，向国会报告，建议修改《越南公民出入境法》，其中将补充这些信息。公安部主持开展该工作，因此责任将归属该部。

在询问和答复询问前，苏林已把含有受舆论关注的新版护照问题在内的专题询问问题部分内容的报告递交国会代表。

据报告，截至目前，公安部已签发27.2万本新版护照。该部同时开展新版护照样本、新版护照签发时间和线上办理手续的好处等宣传工作。

公安部还表示，按照国际民航组织（ICAO）的规定，护照上必要信息包括护照类别、姓名、护照号码、国籍、出生日期、性别和有效期。此外，该组织还明确规定护照设计、每个信息内容设计等，确保与世界各国护照识别仪同步和统一。

就新版护照上未含出生地信息问题进一步说明时，公安部表示，据ICAO的规定，出生地这一信息包含与否因国家而异。（完）