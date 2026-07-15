国会常务副主席：河内市应抓紧调整增长预案，确保贴合实际

越共中央政治局委员、国会常务副主席杜文战14日在河内市第十七届人民议会第五次会议上发表讲话时表示，在全国总体成就中，河内市充分展现了其火车头作用，作出了全面且具有基础性的贡献，逐步从行政管理思维向发展治理思维转变。



2026年前6个月，河内市地区生产总值（GRDP）增长8.22%。该市正加快各交通工程和内涝防治项目的施工进度，保障民生、国防安全，同时按照要求完成了两级地方政府组织和村、居民组的合并工作。



杜文战对河内市人民议会活动的创新给予肯定，特别是在建设数字人民议会、推行无纸化会议、应用人工智能等方面。



特别的是，在国会通过2026年《首都法》后，河内市人民议会迅速颁布了多项决议以组织实施，重点解决规划、资金、补偿安置等方面的堵点，促进重点项目并动员发展资源。



越共中央政治局委员、国会常务副主席杜文战14日在河内市第十七届人民议会第五次会议上发表讲话。图自越通社

杜文战指出，为实现2026年11%以上的增长目标，河内市需在下半年更加努力，果断行动。河内市需要抓紧核查、调整符合实际的增长预案，疏通堵点，最大程度动员发展资源。政治任务执行结果，特别是经济增长、财政收入、工程进度、项目和投资资金到位率等，必须成为对组织和个人活动评价的依据。



杜文战认为，国会和各级人民议会必须推进监督活动革新，需要从主要通过文件和监督团进行监督，转向通过数据进行监督，实现监督与政策实施同步推进。

杜文战建议各位代表最大程度发挥责任精神，确保各项决策在现实中有效落实。



河内市人民议会主席冯氏红河在致开幕辞时表示，2026年前6个月，河内市GRDP增长8.22%，为近年最高水平；国家财政收入预计达近411万亿越盾，完成预算的63.2%；吸引外商直接投资达32.3亿美元；旅游收入增长超20%。多个重点工程和项目进度加快；国防安全形势良好，民生持续改善等。



然而，全年11%的增长目标以及有效落实新机制政策、畅通资源和解决民生问题的要求，需要更高的决心和更果断的行动。



本次会议上，河内市人民议会审议了多项值得关注的政策，如2026至2027学年起对小学生寄宿午餐的补贴机制；发展老年人健康服务和鼓励使用高龄劳动者的政策；2026至2030年对社区数字化转型小组活动的支持等政策。（完）