国会和地方各级人民议会换届选举：推动发展与融入的重要支柱

马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师 朱莉娅·罗克尼法德博士（Julia Roknifard）。图自越通社

在越南国会换届选举即将举行之际，越南国会的角色和地位正日益受到国际观察人士的关注。马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师 朱莉娅·罗克尼法德博士（Julia Roknifard）在马来西亚吉隆坡接受越通社记者采访时已就越南最高立法机构在当前全球局势多变背景下推动经济发展和加强多边合作方面的作用作出了评价。



罗克尼法德博士表示，越南国会是国家最高权力机关，按照权力统一的原则运行，所有国家机构都受到国会的监督。国会不仅履行监督职能，还在完善经济发展法律框架方面发挥着重要作用。她指出，通过颁布有关贸易、基础设施、数字化转型和工业发展的重要法律，越南国会为国内外投资者建立了稳定且具有可预期性的投资环境。



除了立法和监督职能外，议会外交也是越南国会活动中的一大亮点。通过积极参与诸如 各国议会联盟（IPU） 和 东盟议会联盟（AIPA） 等区域及全球议会论坛，越南国会为提升越南在多边事务中的话语权作出了贡献，涉及领域包括贸易、可持续发展、气候变化以及地区稳定等。



罗克尼法德博士认为，议会外交有时还发挥着对传统外交的重要补充作用，因为这一机制为各国议员之间提供了更加灵活的对话空间，有助于建立互信并促进国家之间的合作。她指出，越南与马来西亚之间的议会合作关系就是一个典型例子。自两国于2024年11月将关系提升为 全面战略伙伴关系 以来，两国立法机构之间的合作不断得到加强。作为东南亚地区两个充满活力的经济体，两国议员之间的协调有助于确保相关政策始终支持商业合作与区域经济一体化。



展望新一届国会选举，罗克尼法德博士认为，越南国会的地位很可能将继续得到巩固。在当前地区和世界局势复杂多变的背景下，诸如 AIPA 等议会机制将继续在连接各国立法机构、推动政策协调以及分享发展经验方面发挥重要作用。



罗克尼法德博士表示，历届国会在立法方面的周密准备以及在对外事务中的积极作用，已经为下一阶段的发展奠定了坚实基础。凭借稳定的制度结构以及不断提升的国际声誉，越南国会不仅为国内稳定发展提供保障，也正在成为区域和全球合作机制中值得信赖的伙伴。



罗克尼法德博士还指出，越南在经济增长方面取得的成就，以及在 联合国 等国际框架和新兴合作机制中的日益积极作用，都是国家的国际信誉不断提升的重要体现。这将成为新一届国会继续伴随越南发展进程、提升国家在地区乃至世界舞台上地位的重要基础。（完）