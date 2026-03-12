在2026-2031年任期国会代表和各级人民议会代表选举日的氛围中，河静省各学校的宣传工作广泛开展，帮助许多首次行使公民权利的高三年级学生清楚认识选票的意义和责任。



锦平高中高三A1班学生黎公明将于2008年3月13日年满18周岁，仅比选举日早两天。他表示将仔细了解各位候选人的行动纲领，以选出真正有能力和责任感代表选民的人。



同校高三A7班学生胡氏玄珍表示，在学校、家庭和地方的指导下，她已掌握选举流程，并主动通过书报和网络了解信息，以便按规定进行投票。



在黎贵惇高中，许多高三年级学生也正等待着首次手持选民证。该校副校长阮氏秋和表示，黎贵惇高中高三年级有400多名学生，其中107名符合参加选举条件。学校已及早开展宣传，让学生清楚掌握投票流程和意义。



2025-2026学年，锦平高中有1486名学生，其中800多名符合参加选举条件。据副校长潘青玉介绍，学校将选举宣传视为公民教育的重要内容，鼓励教师和学生成为宣传员，将准确的选举信息传播到家庭和社区。



宣传活动通过升旗仪式、班会、校团委活动以及网站、粉丝专页和校园海报等渠道灵活开展。全省各高中也将选举内容融入课外活动和法律知识竞赛中。



河静省为18岁选民进行的知识认知准备，有助于营造面向选举日的热烈气氛，帮助年轻选民履行对国家的公民权利和责任。（完）