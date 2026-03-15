国会和各级人民议会选举：长沙特区选民同全国共度选举日

与越南全国同步，庆和省长沙特区剩余的两个投票点于3月15日6时15分同时举行开幕仪式，共同选出德才兼备的代表进入第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会。



在长沙的第14投票点和第1投票点，选民们一早就已到场。在听取选举小组代表介绍投票间规则、选举原则和程序后，武装力量干部战士及渔民进入登记区，领取选票并进行投票。



手持每一张选票，长沙特区的选民都期望当选的第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表能够履行行动纲领中的承诺，将选民的心声带到国会会场，从而为修改、补充符合实际的计划和政策法律作出贡献，早日将庆和省建设发展成为中央直辖市。选民们特别期望注重建设全民国防，牢牢捍卫祖国海洋岛屿边疆；支持在长沙渔场捕捞的渔民同胞的生产活动。



在第01投票点，年轻选民、第146旅政治处陈忠厚表示，选票不仅肯定了个人的成长和对社会的责任，也寄托了对代表们能在国家建设发展的新纪元中代表个人意志的信任。



庆和省委副书记胡春长在长沙特区第1号投票点投票。图自越通社

此前，为确保正在海上作业的干部战士、人民和渔民充分行使公民权利和义务，长沙特区22个投票点中的20个已于2026年3月8日提前完成投票。



3月15日，庆和省65个乡、坊、特区的约160万选民将进行投票选举。为筹备第十六届国会和各级人民议会选举，庆和省已成立4个国会代表选举委员会、19个省人民议会代表选举委员会和387个乡级人民议会代表选举委员会；批准了1123个投票区，对应1123个选举小组。



庆和省选民将从推荐的20名候选人中选出第十六届国会12名代表，从108名参选人中选出2026-2031年任期省人民议会67名代表，从2317名参选人中选出1392名乡、坊人民议会代表。（完）