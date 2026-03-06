国会和各级人民议会选举：越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀与第5选举单位选民深入交流

3月6日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线及中央各群众团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀与第十六届国会代表（2026-2031年任期）第5号选举单位的候选人先后在和平坊人民委员会和良山乡举行选民见面会。会议以线上线下相结合方式举行，连接富寿省多个乡级分会场。

在听取富寿省越南祖国阵线委员会代表介绍候选人简历后，各位候选人竞选纲领，并认真听取选民的期望与建议。

裴氏明怀在发言中强调，如果当选为第十六届国会代表，她将全力以赴履行人民代表的职责，始终扎根基层、密切联系选民；积极参与国会各项议程和选民接待活动，认真倾听并及时向国会反映选民的心声与正当诉求，同时督促有关部门研究落实选民提出的建议。

和平坊和良山乡的选民在发言中期望，当选代表能够真正发挥作用，深入基层了解民众关切，向国会提出贴近实际、符合民意的政策建议，尤其是在土地政策、少数民族地区与偏远地区发展、可持续减贫、环境保护、社会保障、医疗与教育质量提升、职业培训及创造可持续生计等领域，切实改善人民群众的物质和精神生活。

富寿省委书记范大阳表示，与候选人的零距离接触是选举程序的重要环节，既有助于选民了解候选人的品行与能力，也为候选人展示行动纲领提供平台。他希望选民本着高度负责的精神，审慎选择能够真正代表人民意志的优秀代表进入第十六届国会。

裴氏明怀表示，本次选民见面会收集到的意见和建议非常务实，反映了民众普遍关注的焦点问题。候选人团队将认真研究并补充完善行动纲领，恪尽职守、履行承诺，不辜负选民的信任与期望。（完）