国会和各级人民议会选举：警惕网络空间中的有害信息与违法行为

第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是越南政治生活中的重大事件，是全民的盛大节日。当前，选举工作正处于关键筹备阶段，维护网络空间的信息安全与秩序稳定至关重要。



兴安省公安厅网络安全与打击高科技犯罪处表示，随着选举日的临近，敌对势力和不法分子正利用网络平台，加紧实施各类破坏活动。他们通过创建虚假账号、借助匿名功能，在社交媒体上发布、分享或评论有关人事安排、候选人资格及选举程序的歪曲信息，意图制造舆论混乱、抹黑候选人声誉、削弱选民对地方政府的信任。



与此同时，一些犯罪分子还借选举之名实施诈骗。他们可能伪装成选举工作人员，通过电话或发送含有恶意链接的虚假信息，诱导民众参与所谓的“线上选民意见征集”或“个人信息核实”，以窃取公民身份证号码、银行账户等敏感信息，进而实施财产侵吞。



此外，部分不法分子还可能对官方信息平台发起网络攻击，如分布式拒绝服务攻击或篡改地方政府门户网站页面，导致选举信息发布渠道受阻，影响民众正常获取权威信息。



针对上述情况，兴安省公安厅网络安全与打击高科技犯罪处提醒民众提高警惕，切实保护个人信息安全。民众应通过权威渠道获取选举信息，如兴安省电子信息门户网站、《兴安报》以及“兴安省公安厅”官方脸书页面等；切勿在Facebook、Zalo、TikTok等社交平台上转发或评论未经核实的信息。



公安机关强调，负责选举工作的干部将通过乡、坊广播系统或直接与选民联系，绝不会通过短信或陌生应用程序索要公民身份证号等个人信息。民众如发现可疑网站或社交账号存在诈骗、散布谣言等行为，应截图保存证据，并及时向当地公安机关举报或通过官方Zalo账号提交线索，以便有关部门依法处理。（完）