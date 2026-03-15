国会和各级人民议会选举：海外越南人心系祖国

3月15日，越南全国近7900万选民兴高采烈地参与了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举。"江山节日"的热烈气氛不仅洋溢在祖国各地，还传播到了旅居海外的越南人社区，他们一直关注并寄予家乡发展厚望。



对于生活在130多个国家和地区的650多万越南人而言，选举不仅是重要的政治事件，更是体现心系祖国的契机。许多侨胞与越通社记者分享说，他们相信新一届国会和各级人民议会将继续发挥代表人民意志和愿望的作用，出台合适的政策，推动经济社会发展，并加强与海外越南人社群的连接。



旅居日本福冈越南人协会名誉主席、全球越南语及越南文化教学网络秘书长阮维英认为，上一届国会和各级人民议会任期内，在完善体制和推动国家发展方面留下了许多印记。他期待新一届代表继续发挥人民代表的作用，同时在全球化与数字化转型背景下，具备制定服务于国家发展目标的长期政策的魄力和远见。



旅居日本福冈越南人协会名誉主席、全球越南语及越南文化教学网络秘书长阮维英 图自越通社

从学术角度，韩国外国语大学研究生院韩越口笔译系教授阮玉桂博士高度评价越南国会近期在立法活动中的革新。他认为，许多已颁布的法律贴近实际，有助于完善投资环境，为长远发展和扩大国际合作机遇奠定基础。



在企业视角，KOVIRE房地产公司首席执行官丹妮丝·范认为，越南在体制和投资环境方面的改革增强了海外投资者的信心。她期待第十六届国会继续推进改革，特别是在数字化转型和市场管理领域。



在加拿大，许多知识界人士和侨胞希望国会和各级人民议会继续推进体制改革，为企业营造更加透明、有利的环境，尤其是在改革创新、数字化转型和可持续发展领域。



在马来西亚工作的工程师梁世勋期待新一届任期的立法活动能产生引领性的突破。他认为，法律体系需要从"管理"思维转向"服务和引领发展"，同时完善数字经济、绿色经济和非物质资产确权等新经济模式的法律框架。通过VNeID应用发展"数字国会"、"电子人民议会"也有望增强透明度和监督效率。



旅居墨西哥越南人协会主席阮友洞 图自越通社

作为自上世纪80年代初越南政府派遣至联合国工作的首位越南人，曾以国际选举监督专家身份在40多个国家工作数十年的旅居墨西哥越南人协会主席阮友洞建议扩大与海外越南专家的政策咨询机制，帮助国会在建立和完善法律体系时获得更多元视角，更接近国际标准。



与此同时，旅居阿尔及利亚的84岁越侨范杜日光对国会在国际动荡背景下为支持国家复苏和发展而主动适应和作出的重要决策印象深刻。他期待新一届国会在议政殿堂上有更多热烈而实质性的辩论。

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在德国，德越协会执行委员会委员阮德胜相信，本次选举将继续巩固海外越南人社群与国家发展进程的联系。他认为，600多万海外越南人是越南民族不可分割的一部分，且日益关注与自身权益及与家乡联系相关的政策。



旅居韩国越南人总联合会主席陶俊雄表示，旅韩越南人社群日益壮大，涌现出许多在半导体、人工智能和改革创新等高科技领域的知识精英和专家。若建立有效的连接机制，侨胞的知识资源将成为推动越南科技和经济发展的重要动力。



在国外学习的越南年轻一代也对国家发展给予了特别关注。正在北京求学的研究生的吴氏玄庄期待新一届国会代表继续倾听并充分反映国内选民以及海外越南人社群的愿望和心声。



在泰国宋卡王子大学和朱拉隆功大学的研究生武英杰和陈友达认为，国会关于提高高等教育质量、鼓励科学研究、改革创新和发展高素质人力资源的政策，为越南学生接触国际学术环境并为国家发展作出回馈创造了有利条件。



海外越南人社群的分享，体现了侨胞对国家命运和发展未来的深切关注。无论在何方，对祖国的情感和心力始终是连接五洲越南人的坚韧纽带。（完）