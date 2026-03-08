国会和各级人民议会选举：期待提升第十五届国会立法质量

2026年3月15日（星期日），全国选民将参加第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举。这不仅是重要的政治法律事件和全社会广泛参与的民主生活，也是每一位公民直接行使当家作主权利、展现对国家发展意志和责任的机会。值此机会，越通社驻美国记者就国会上届任期的立法工作及对新任期的期望对在华盛顿特区律师邓战胜进行了采访。

邓战胜律师认为，尽管经历了新冠肺炎疫情——全球范围内具有历史性波动的时期，但越南第十五届国会立法活动得以良好维持，特别是通过了51部法律和数十项规范性决议。

具体，规范性法律文件基本已将越南从国防安全、司法、民事、经济到教育、医疗、解决申诉和控告等人类权利内容等重大问题法律化。与此同时，新通过的各部法律也及时提及了人工智能、高科技、数字化转型、国际金融中心等非常新兴的领域。这是越南顺应时代潮流发展、参与国际竞争以及提升越南人民素质的基础。

邓战胜认为，尽管评估这些法律的效力和稳定性还为时过早，但重要的是越南已经关注并开始着手。为使每部法律未来符合实际情况而进行修正是必然的，并且在每个问题已具备法理基础的情况下将是可行的。在工作计划中，第十五届国会及时处理了当前问题，即为越南各大都市的管理机制纾困，设定了中期发展目标——通过国家重点工程项目，同时继续推动关于新农村、可持续减贫的国家目标计划这一长期愿景落地实施。

邓战胜在对第十六届国会任期需要优先修改或完善的法律领域做出评价时认为，越南已关注并推动私营经济发展。即使发展私营经济也给立法者带来挑战，但以私营经济实现"民富国强"的观点是符合且必然的一步。

邓战胜提出在构建和监督法律执行方式上的革新时强调，国会可以建立更主动的、针对监督对象的监督机制。据此，国会可要求政府和各部委在国会会议框架外，提交对各大经济集团、国家重点工程（包括国有和私有企业）在管理和使用全民所有自然资源的定期监督检查报告。主动机制将有助于国会及时运用其作为代表人民的最高权力机构的权力，确保人民在这些集团和项目中的利益透明度。（完）