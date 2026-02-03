国会和各级人民议会选举：按规定进行居住地选民评议与信任度征询

2月3日，越南祖国阵线河内市委员会召开会议，对第十六届国会代表及2026-2031任期各级人民议会代表候选人进行居住地选民评议与信任度征询工作做出引导，并就第十六届国会代表及各级人民议会代表初步候选人名单进行协商。

在河内越苏友好文化宫，越南祖国阵线河内市委员会召开会议，对第十六届国会代表及2026-2031任期各级人民议会代表候选人进行居住地选民评议与信任度征询工作做出引导。

会上，越南祖国阵线河内市委员会常务副主席陈氏芳华强调，2026-2031任期国会代表和各级人民议会代表选举是国家和首都重要的政治事件，体现了人民当家作主的权利，有助于建设属于人民、来自人民、为了人民的社会主义法治国家。

在协商、推荐候选人的过程中，居住地选民评议与信任度意见征询具有特别重要的意义，是评估提名候选人的政治品质、道德、生活作风以及与人民关系的实践基础。

此前，2月2日，越南祖国阵线河内市委员会常务委员会举行第二轮协商会议，就越南第十六届国会代表候选人初步名单以及河内市第十一届人民议会代表候选人初步名单进行协商。

在此基础上，越南祖国阵线河内市委员会已发布通知，将53名国会代表候选人和248名市人民议会代表候选人的简历清单发送至越南祖国阵各乡、坊和各省市线委员会，部署居住地选民意见征询工作。在2月4日至8日的实施期间，各单位需抓紧进行，确保进度和质量。

*同日，越南祖国阵线宣光省委员会举行第二轮协商会议，就第十六届国会代表和同塔省人民议会代表（2026—2031年任期）候选人初步名单进行协商。

协商结果显示，会议一致通过了共14人的第十六届国会代表候选人初步名单和共103人的宣光省人民议会代表候选人初步名单。（完）