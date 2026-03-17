国会和各级人民议会选举：尽早把越共十四大雄心目标执行到位

旅居俄罗斯的越南侨胞贤达人士密切关注国会和各级人民议会选举的筹备工作。在与越通社记者交流时，旅俄越南人组织联合会副主席阮国雄评价，将选举提前约两个月举行以及时健全越共十四大后人选是一项战略性决策，有助于尽早把越共十四大雄心目标执行到位。



他表示，第十五届国会处理了大量工作，突出表现为组织多次临时会议决定紧迫问题，展现了机构的灵活性。通过线上接触机制，加强议会外交并关注海外选民心声，显著缩小了议政殿堂与侨胞之间的距离，巩固对一个"民有、民治、民享"法治国家的信心。



他强调，随着两级地方政府模式的实施以及行政机构朝着专业化、现代化方向精简，提前选举将有助于各级领导干部和地方负责人以新的姿态、新的责任迅速投入履职工作。这释放出建设行动型政府的强烈信号，增强旅俄越南企业界对透明投资环境的信心，并推动行政手续进一步实现科学化、简化和规范化。



他表示，海外越南人社群期待代表们发挥桥梁作用，充分关注600多万海外越南人，推动吸引人才政策、公民保护以及将知识资源转化为发展动力。



他同时认为越南需要主动更深入地参与多边议会机制，将立法外交从参与提升到贡献倡议的层面。当议会合作得到加强，贸易和投资流动将更加顺畅，有助于推动越南与俄罗斯联邦关系务实高效发展。（完）