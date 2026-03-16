国会和各级人民议会选举：在新纪元提升立法外交水平

在全球地缘政治形势日益复杂的背景下，国会的作用已不再局限于传统立法职能，而逐渐成为国家对外政策的重要力量。捷克、斯洛伐克及维也纳经济仲裁员、越南经济贸易发展咨询中心（VICENDETI）副主任潘坚强接受越通社驻布拉格记者采访时如是表示。

潘坚强认为，在未来任期内，越南需要围绕四个战略支柱推动议会间合作，提升立法外交水平，为国家发展目标提供服务。

首先，应在多边论坛上从“参与”转向“主动引领”的思维。他认为，越南第十六届国会需要继续发挥在各国议会联盟大会、东盟议会联盟大会以及亚太议会论坛等机制中的影响力，主动提出具有引领性的法律框架，特别是在跨境网络安全治理、人工智能道德以及绿色贸易规则等领域。

第二，应推进法律的“国内化”和“协调化”，以促进更深层次的国际融合。潘坚强指出，最有效的立法外交就是切实履行国际承诺。在新任期内，国会应优先推进对新一代自由贸易协定相关标准的审查和内化工作。构建符合国际高标准的法律体系不仅有助于维护国家利益，也向世界传递越南投资环境透明、可靠的重要信号。

第三，应加强各专业委员会之间的“专题外交”。他强调，应推动越南国会经济委员会、法律委员会、科技委员会等机构与发达国家议会特别是欧盟相关机构建立更紧密的专业对接。

最后，应充分发挥国会对国际协定执行情况的监督机制。这不仅确保国际合作资源得到合理配置，促进地方经济和国家经济发展，还能为外交政策调整提供及时的政策反馈。

潘坚强表示，迈入新纪元是，越南设定成为高收入发达国家的目标，立法外交应当成为制度层面的“开路先锋”。更加创新、精简并深度融入国际社会的越南第十六届国会将成为推动越南走向大海的重要保障。（完）