国会和各级人民议会选举：国际媒体纷纷报道越南"江山盛会"

3月15日，国际媒体纷纷报道了越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举日。



越通社驻北京记者报道，中国中央电视台网站报道称，3月15日，越南全国选民投票选举第十六届国会代表。此次选举旨在从864名候选人中选出500名国会代表。除选举国会代表外，选民还同时选举新一届任期为五年的各级人民议会代表。



古巴拉丁美洲通讯社（Prensa Latina）近日报道指出，越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举呈现出多项重要创新，既反映了组织工作的改进，也体现了对代表质量提出的更高要求，以适应国家新发展阶段的需要。报道关注此次选举的若干新特点：选举较以往惯例提前举行，首次按照两级地方政府模式组织，竞选方式革新并采取线上线下相结合形式，同时在选民名单管理及选举组织实施过程中加强信息技术应用和数字化转型。



俄罗斯卫星通讯社表示，第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举对于健全新一届政府机构、推动组织改革以及在选举活动中应用技术具有重要意义，从而有助于巩固政治体制和国家发展。



新加坡亚洲新闻台（CNA）报道越南选举。图自越通社

卫星通讯社还强调了此次选举的一些显著新特点，如：首次采用两级地方政府模式、简化协商和公布候选人的部分环节、结合直接和在线竞选方式。这些变化表明选举不仅是定期政治事件，而且与国家机构组织改革紧密相连。



越通社驻新加坡记者报道，新加坡媒体也报道了越南第十六届国会代表和各级人民议会代表选举的消息。



《海峡时报》和亚洲新闻台报道称，3月15日，数千万越南民众投票，从864名候选人名单中选出500名国会代表，以及各级人民议会代表。全国设有182个选举单位。



与此同时，日本日经新闻网评价此次选举体现了越南人民在政治生活中的当家作主权利和参与度。



此外，路透社、法新社等国际通讯社也报道了越南第十六届国会代表和各级人民议会代表选举日。据法新社报道，首都河内及许多地方的街道上悬挂着许多红黄相间的横幅，传递着"江山盛会"的信息。（完）