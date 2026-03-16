国会和各级人民议会选举：国际媒体对越南"江山盛会"印象深刻

3月15日，来自东南亚、中东、中国、俄罗斯、古巴等地区的媒体以及西方通讯社等多家国际新闻机构和媒体纷纷报道越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举。



马来西亚国家通讯社文章称，此次选举是在越南继续推进经济社会发展目标、完善新发展阶段政策体系的背景下举行的。选举不仅是全国近7900万选民行使选举权利和义务、从而在新一届国会和各级人民议会中选出代表自己意志和愿望的优秀合格代表的机会，也是贯彻落实越共十四大决议的具体步骤。



马来西亚国家通讯社的文章强调，此次选举在越南革新事业经过近40年并在社会生活多个领域取得巨大、具有历史意义的成就的背景下举行。文章还描述了越南实行革新、精简高效组织机构的背景。



与此同时，马来西亚《星报》报道称，越南五年一度的国会选举以选出第十六届国会约500名代表和2026-2031年任期各级人民议会代表。选举是一项重要的政治事件，体现了人民在国家权力机关中选择代表自己意志和愿望的优秀代表的当家作主权利。



与此同时，半岛电视台（Al Jazeera）不仅报道首都河内各条街道上悬挂的鲜艳横幅和金星红旗清晰展现了"江山盛会"的气氛，而且还援引部分越南选民的话表达对新一届国会和人民议会代表将继续推动国家现代化进程的期望。



中国新华社强调了此次选举的规范性、规模和政治意义。越南全国近7900万选民参加投票，选举第十六届国会500名代表，同时选举新一届各级人民议会代表。



此外，俄罗斯卫星通讯社、中国中央电视台、古巴拉丁美洲通讯社以及西方通讯社等其他国际通讯社也报道了越南第十六届国会代表和各级人民议会代表选举日。各媒体均强调这是越南的重要政治事件，同时传递了越南"江山盛会"的信息，认为此次选举有多项重要创新。（完）