国会和各级人民议会选举：发挥高棉族同胞中的威望人士作用

在第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举前夕，永隆省正按规定、按进度同步开展各项准备步骤。其中，充分发挥威望人士、基层干部和高棉族党员的作用被确定为广泛凝聚人民群众共识的重要举措。



在双禄乡——高棉族同胞聚居较多的地方，选举准备工作得到认真开展，并符合地方特点。该乡共有22个村，人口42628人，其中高棉族同胞占48.25%。



双禄乡选举指导委员会由25名成员组成；乡选举委员会有17名成员；按规定健全了8个选举单位和24个选举小组。已编制并公布了31955名选民的名单，张贴在24个投票区的83个点。



宣传工作得到加强，采取了许多灵活的形式。协商工作民主进行，符合程序。另外的突出亮点是发挥高棉族同胞中威望人士的作用。各位僧侣、阿查、高龄长者、村党支部书记和高棉族党员积极进行越-高棉双语宣传，帮助民众掌握法律规定、代表标准、投票流程，避免受不实信息影响。



双禄乡党委书记、乡选举指导委员会主任苏氏秋红表示，村寨中的威望人士是各级党委、政府与人民之间的桥梁，有助于巩固信任，形成认识和行动的统一。当宗教神职人员、高龄长者、高棉族党员以身作则时，同胞们便积极参加与选民接触的会议，了解候选人的行动纲领，并按规定行使选举权利和义务。



据永隆省选举委员会消息，全省共有超过320万选民；应选代表包括18名国会代表、85名省人民议会代表和2701名乡级人民议会代表。正式候选人名单已按时公布；相关资料、选票、选民证的印刷工作，物质设施准备以及安保秩序保障工作正同步开展。



与此同时，选举动员工作严密开展，依法进行。越南祖国阵线各省委员会正组织与选民接触的会议，以便国会代表和省人民议会代表候选人进行选举动员。



发挥高棉族同胞中威望人士的作用，不仅服务于选举工作，还有助于巩固基层政治社会基础，加强全民族大团结以及人民对党、国家的信任。（完）