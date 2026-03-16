国会和各级人民议会代表选举：期待为国家新发展阶段作出突破性决策

越通社驻日本记者报道，在全国人民共同关注越南第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会代表选举这一重大政治事件之际，广大国内外选民正积极履行公民权利和义务。在接受越通社驻日本记者采访时，日本越南人联合会秘书长杜氏明芳就本次选举的意义以及海外越南人社群的作用分享了自己的看法，并寄予殷切期望。



在评价第十五届国会和2021—2026年任期各级人民议会的工作时，杜氏明芳表示，在国际和国内形势复杂多变的背景下，各民选机构付出了巨大努力并取得了许多重要成果。多项重要决策相继出台，有力推动了疫情后经济社会复苏与发展，促进数字化转型，完善社会主义定向的市场经济体制，并进一步加强国际融入。



从在日越南人社群的视角出发，杜氏明芳也高度评价越南党、国家和国会对侨务工作的日益重视与关怀。这体现在多项政策措施上，为侨胞心系祖国、开展投资经营以及传承和弘扬民族文化特色创造了更加便利的条件。



谈及对新一届国会和各级人民议会代表的期待时，杜氏明芳表示，她相信当选代表将是政治立场坚定、专业能力过硬、富有创新精神并始终心系人民的优秀代表。在越南不断深化国际融入的背景下，她希望各位代表继续倾听国内外选民的声音，其中包括作为国家重要资源的海外越南人社群。她认为，继续完善有关国籍、投资、教育、文化以及公民保护等方面的政策，将有助于进一步增强侨胞信心，激发世界各地越侨为祖国建设贡献更多力量。



谈到旅日越南人社群的关注与期待时，杜氏明芳表示，在日越南人非常关心祖国的发展。广大侨胞期待越南国会不断朝着更加专业化、现代化方向发展，出台更多具有突破性的决策，推动国家实现可持续发展，并不断提升越南在国际舞台上的地位。



日本越南人联合会秘书长表示相信，在国内外全体越南人民的同心协力下，第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会代表选举必将取得圆满成功，为国家开启一个更加强劲、可持续发展的新阶段。（完）