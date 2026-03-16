国会和各级人民议会代表选举：巩固在国家发展中的政策制定作用

墨西哥劳动党议员、众议院福利委员会主席、墨越友好议员小组主席安娜·卡琳娜·罗霍·皮门特尔女士表示，相信在3月15日举行的越南国会代表选举中当选的代表将是有能力、廉洁、将人民利益置于首位的优秀代表，从而继续巩固国会在国家发展政策制定和方向引领中的作用。



安娜·卡琳娜议员在接受越通社驻墨西哥记者采访时认为，在世界地缘政治日益复杂的背景下，立法机构需要构建既保障国家主权又适应融入趋势的法律体系。



此外，构建与科技发展相适应的法律框架也是确保技术成为推动包容性发展动力的重要因素。



安娜·卡琳娜表示，在此背景下，加强女性在政治生活中的参与是提升立法活动质量的重要因素。



安娜·卡琳娜也高度评价越南国会过去80年国家发展进程中的作用，认为越南国会在将发展主张体制化方面发挥了重要作用。

附图：莱州省少数民族同胞参加投票。图自越通社

在谈及墨西哥立法活动经验时，安娜·卡琳娜表示，墨西哥目前是政治代表性方面实现性别高平衡的国家之一。



在评价议会作用时，安娜·卡琳娜认为立法机构是确保长期发展战略稳定性和法律基础的支柱。



谈到越墨议会合作，安娜·卡琳娜确认墨越友好议员小组始终欢迎新一届任期的越南议员，并希望继续推动双边合作。



最后，这位墨西哥议员提示友好议员小组需要发挥增进国家间关系的桥梁作用，特别是发展中国家之间。加强国家间交流互鉴将有助于巩固越南与墨西哥友好关系。（完）