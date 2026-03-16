国会和各级人民议会代表选举：对国家新发展步伐的信任与期待

第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是全民盛会，寄托着对一个充满活力的国会，继续发挥选民与国家机构之间桥梁作用的期待。这是意大利越南人协会主席联合会秘书长、意越文化桥梁协会主席黎氏碧红在接受越通社驻罗马记者采访时的评价。



与许多生活在海外的越南人一样，黎氏碧红女士始终关注国内形势的相关信息，特别是国会和人民议会选举等重要政治事件。为适应当前阶段选民和人民的期待，黎氏碧红女士认为，国会代表和人民议会代表需要继续发挥选民与国家机构之间桥梁的作用。经常接触、倾听并真实反映人民意见非常重要。同时，代表们也需要不断提升专业能力，以有效参与立法、政策制定，并加强监督活动，以确保国家机构的透明度和问责制。落实好这些任务将有助于巩固人民信任，推动国家可持续发展。



关于第十五届国会和2021-2026年任期各级人民议会，黎氏碧红女士评价称，国会在活动内容和方式上都有许多积极革新。国会继续确认其作为最高立法机构的地位，颁布了许多重要决策，以完善法律体系和促进经济社会发展。质询环节更加务实，聚焦于选民关心的问题。地方人民议会也发挥好代表作用，提高管理调控效能。国会日益关注海外越南人群体，视其为越南民族不可分割的一部分。多项政策已得到推进，为侨胞保持与祖国的联系并为国家发展作出贡献创造便利条件。

黎氏碧红女士也高度评价今年国会和各级人民议会选举提前举行的意义。她认为，在越南继续大力推进精简、效能和高效行政机构改革的背景下，提前举行选举是必要的调整，以确保高层人事完善过程及时部署，并与国家发展导向同步。尽早稳定领导队伍也将为经济社会发展方针政策更快速有效部署创造有利条件。



据国家选举委员会消息，2026年3月15日，全国选民参加了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举。据统计，截至选举日结束，全部34个省市投票率超过99%。这体现了这一重要政治事件的宏大规模以及各职能部门的认真准备。意大利新闻媒体也发表文章积极评价越南的选举准备工作，表明越南的选举筹备过程不仅在国内受到关注，也受到国际社会的跟踪和认可。（完）