国会和各级人民议会代表选举：在越南改革与发展进程中发挥重要作用

越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是越南深入推进实质性改革进程中的重要事件，其中国会扮演着推动改革与发展的关键主体角色。这是柬埔寨国民议会副秘书长兼国会咨询委员会主席谢万那烈（Chheang Vannarith）就越南此次“江山盛会”接受越通社驻金边记者采访时作出的评价。



这位柬埔寨专家认为，越南国会和各级人民议会换届选举是国家改革进程的重要组成部分。他指出，任何改革的目标都是提高治理效率、减少官僚主义、更合理地使用资源并加快决策过程。从这个角度看，谢万那烈认为越南正在进行的改革可被视为公共治理领域的一场革新，目标是投入更少资源，取得更大成效。节约预算、时间并提升行政系统运行效率，是帮助国家机器更高效运转的重要因素，尤其是在世界形势日益复杂难料的背景下。



谢万那烈强调，国会在政治体系中具有特别重要的作用，拥有立法、监督行政机构活动以及代表人民三大职能。他指出，在世界多国的改革进程中，立法机构始终是推动公共行政改革的重要因素，特别是在制定和通过包括预算法在内的重要法律方面。



在评价越南国会近期的活动时，谢万那烈认为，越南立法机构已取得许多值得肯定的革新。特别是质询和回答质询活动的质量日益提升，有助于加强对行政机构的监督，限制权力滥用。他强调："国会是跟踪和监督的机构，以确保法律的执行透明高效。因此，国会在越南的改革与发展进程中发挥着重要作用。"



在分享越柬两国议会合作时，谢万那烈表示，柬埔寨始终视越南为亲近和重要的邻国。在立法领域，两国国会有着紧密的合作关系。柬埔寨国会新行政大楼——越南的赠礼——是两国立法机构友好与密切合作的具体见证。



他指出，两国领导人还经常在多边论坛场边会面交流，有助于增进彼此联系与互信。在世界形势复杂多变的背景下，议会外交在增进理解、建立互信以及支持两国合作方向方面日益发挥重要作用。



谢万那烈认为，国会可以通过代表人民的作用，在引导和推动越柬双边关系方面为政府提供支持。他指出，两国的发展战略均以人民利益为中心，致力于共同和谐与发展。（完）



