国会和人民议会选举：议会外交助力加强东盟凝聚力

印度尼西亚国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯在雅加达接受越通社记者采访。 图自越通社

3月15日举行的越南第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举，不仅是越南人民的重要政治活动，也受到地区国家的广泛关注。印度尼西亚国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯在雅加达接受越通社记者采访时表示，越南国会在推动经济社会发展和完善法律体系方面发挥着日益重要的作用，而议会外交也正成为加强东盟合作的重要渠道。



贝尼·苏卡迪斯指出，近年来越南国会通过制定和修订投资、公私合作、土地管理及数字治理等领域相关法律，不断完善服务经济发展的法律框架。这些改革有助于营造稳定透明的营商环境，增强投资者信心，并推动经济体制更加符合市场化发展方向。



在地方层面，各省市政府在落实发展政策方面发挥着积极作用，通过改善行政服务质量、加快基础设施建设以及积极吸引外国直接投资（FDI）不断提升地方经济活力。该专家认为，国会与地方政府之间的有效协作，为越南实施以出口为导向的发展战略提供了有力支撑，也为其他国家提供了值得借鉴的发展经验。



谈及越南国会近年来的进展，贝尼·苏卡迪斯指出三个突出特点：一是议会活动透明度不断提升，例如全体会议讨论和质询政府成员等议程的直播，体现了决策过程公开化的努力；二是代表履职专业化水平持续提高，专职代表比例增加，各委员会职责分工更加明确，立法审查质量不断提升；三是积极推动科技在立法过程中的应用，通过数字化工具加强法律起草、政策咨询及委员会之间的协作。

他认为，这些举措有助于进一步完善越南的法律体系，并提升国会在新形势下的治理能力和运行效率。



在谈及全球性挑战时，贝尼·苏卡迪斯表示，立法机构在将国家发展目标转化为具体法律框架和预算安排方面发挥着关键作用。面对气候变化、能源转型和数字化转型等重大议题，议会需要制定相应法律政策，并加强对政府执行情况的监督，以确保国家能够有效应对不断变化的国际环境。



在议会外交方面，他指出，除传统立法职能外，议会外交是国家外交的重要补充，应在东盟框架下进一步加强。通过东盟议会联盟大会（AIPA）等机制，地区议会可以加强政策沟通、信息交流和互访合作，并推动区域法律框架的协调与衔接，从而增强东盟整体凝聚力。



贝尼·苏卡迪斯同时表示，在全球地缘政治和经济环境持续变化的背景下，立法机构更加主动和有效的作用，对于提升国家政策体系的稳定性、透明度和适应能力具有重要意义。



谈到双边合作前景时，他认为越南与印度尼西亚在议会合作方面仍具有广阔空间。双方可进一步加强在立法经验、监督实践以及重大政策研究方面的交流，同时推动国会代表及专业工作人员的能力建设，通过联合培训、专题研讨和人员交流等形式，不断提升立法质量，并为深化越南与印度尼西亚全面战略伙伴关系注入新的动力。（完）