国会和人民议会选举：胡志明市约970万选民登记参加投票

为准备第十六届越南国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举，胡志明市已登记约970万名选民。目前，当地选举筹备工作正按计划推进，确保选举依法、安全、有序举行。



胡志明市选举委员会表示，通过检查、核对和更新选民名单，全市登记选民人数接近970万名，选民证的印制和移交工作已基本完成。根据市公安部门报告，目前仍有约8.7%的选民证尚未发放到选民手中，相关单位正努力在3月11日当天完成发放，确保不遗漏任何一名选民行使投票权。



截至3月8日，胡志明市越南祖国阵线委员会已指导并配合基层祖国阵线组织开展2836场选民见面会，并举行3906场候选人简历介绍座谈会，吸引超过15.2万人次参加。市选举委员会申诉、举报处理小组共接收6份举报、反映和建议，并已依法提出处理意见。



与此同时，选举宣传工作正以多种形式在全市范围内展开，包括通过大众媒体、数字平台以及各类宣传活动向民众普及选举知识。相关部门还制定了选举期间医疗保障、防灾应急以及食品安全保障等方案。



此外，在福胜坊、三胜坊和龙山乡等4个地区组织的提前投票活动已安全、顺利完成并符合法律规定。投票结束后，选举工作组已对投票箱进行封存，并按规定保管，待3月15日选举结束后统一开箱计票。



在当天召开的第十六届国会代表和2026—2031年任期胡志明市人民议会代表选举委员会第八次会议上，胡志明市市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席、市选举委员会副主席阮福禄高度评价各部门在选举筹备工作中的努力，并要求继续加强检查监督，确保选举各项工作严格依法推进。



阮福禄同时强调，要全面检查信息网络系统和相关技术应用，确保选举期间运行顺畅,同时加强政治安全和社会秩序保障，特别是投票点的消防安全管理。(完)