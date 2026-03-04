国会和人民议会选举：岘港市制定贴近实际、灵活高效的选举组织方案

本着主动、坚决和科学的精神，岘港市目前已基本完成第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的筹备工作，确保进度和程序符合相关法律规定。

截至目前，岘港市选举委员会和全市93个坊、乡选举委员会已发布关于公布各级人民议会代表候选人正式名单的决议。岘港市已完成候选人简历摘要、名单、选票及各类选举用品的印制和发放工作，并交付至各基层单位，为选举日做好准备。各地方也依法完成选民名单的公示工作。选举业务培训活动严格有序开展。各级越南祖国阵线委员会正按照规定组织选民接触会议和竞选活动，确保民主性和公开性。

岘港市选举委员会和全市93个坊、乡级选举委员会均按时成立，确保符合法律法规。根据第十六届国会及各级人民议会代表选举单位数量的安排，市人民委员会成立了5个国会代表选举工作委员会、23个市级人民议会选举工作委员会以及628个坊、乡选举工作委员会。

候选人名单和个人简介均公开展示。图自越通社

全市共设立1784个投票区，并相应成立1784个投票小组，提前部署各项任务。选民名单的核查、编制和公示工作严格、公开、按时进行，为选举顺利组织奠定坚实基础。 另外，岘港市还顺利召开各场协商会议，提前完成候选人名单制定工作，包括24名国会代表候选人、125名市人民议会代表候选人以及3121名乡级人民议会代表候选人。

选举组织方案紧贴实际，切实保障人民行使选举权。宣传工作符合政治导向，营造团结、振奋的氛围。政治安全和社会秩序保障工作同步推进，为选举依法、安全、民主举行创造有利条件。

检查与监督工作得到重视，同时加强公民接访，处理涉及选举的投诉、举报与建议。培训工作统一规范并贴近实际，筹备工作得到主动、全面、如期推进。值得一提的是，岘港市积极推动信息技术应用和数字化转型，为选举组织注入动力。

可以肯定，目前岘港市选举筹备工作正按既定进度稳步推进，确保民主、合法、有序进行，使选举日真正成为全民的盛大节日。（完）