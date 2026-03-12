国会和人民议会选举：天主教同胞热切迎接国家盛会

宁平省是天主教信众较为集中的地区之一。随着选举日临近，当地各教区、教点纷纷悬挂国旗，布置横幅与宣传标语，营造出庄重而热烈的氛围。广大天主教同胞期待国家重大政治事件的到来，以履行公民的权利和义务，选出能够代表人民意志与愿望的优秀代表。



积极筹备



近日，通往兴义圣殿的道路装点一新，国旗与宣传横幅迎风飘扬，处处洋溢着迎接选举的喜庆氛围。居民区内气氛热烈，体现出群众对国家大事的关注与期待。在投票点，各项准备工作基本完成，从会场布置、投票箱设置，到选民名单、候选人名单公示以及对居民的宣传动员，选举工作组均按规定周密推进。



南义村党支部书记、第二选举组组长梁贵廉表示，该选举组包括东义、西义、南义和北义四个居民点，均隶属兴义圣殿教区，共有近4000名选民。为确保选举顺利进行，选举组已主动开展全面检查，并落实相关工作。投票点的清洁整理和装饰工作也已完成，场地整洁庄重，随时准备迎接选民前来履行公民权利和义务。



据介绍，为确保选民充分了解信息并积极参与选举，相关部门通过居民区各类团体和小组持续开展宣传。选举组还安排村级祖国阵线工作负责人逐户发放选民证，并结合宣传动员群众于3月15日携带选民证到投票点领取选票，选出能够代表人民意志与愿望的优秀代表。



在海进乡文理教区，选举准备工作也在有序推进。宣传横幅与标语悬挂在醒目位置，投票区域的环境卫生与整治工作持续开展，选民名单和候选人名单均按规定公示。发放选民证与宣传动员工作同步推进，确保每位选民都了解相关信息并参加投票。



文理村党支部书记阮武水表示，该投票区约93%的居民为天主教信众。为确保选民顺利参与投票，选举组已与文理边防哨所协调，动员渔船船主合理安排出海时间，在选举日暂休一天参加投票。此外，由于投票点靠近教堂，选举组还与教区神父沟通，呼吁教民积极参与选举。



通过选票寄托信任





海兴乡第三投票区的选民正在了解候选人的相关信息。图自越通社

海进乡人民委员会副主席阮明丁表示，全乡共有24个投票区3.3万余名选民，其中约53%为天主教同胞。为迎接选举日，地方政府正指导各选举组继续检查和完善各项准备工作，确保按进度和规定落实。特别是加大宣传力度，帮助群众了解自身权利与义务，积极参与选举，选出进入国会和各级人民议会的合格代表。



据介绍，在选举培训和选民接触活动中，群众普遍表达了对候选人的信任与期待。选民希望当选代表能够切实履行人民代表职责，倾听民意，及时反映选民的心声，同时关注解决地方实际问题，推动经济社会发展，改善沿海地区居民生活。



在春兴乡第12选区，候选人名单被庄重张贴在居民文化活动中心前，方便选民查阅。连日来，不少选民主动前往阅读候选人简历，为在选举日作出理性选择做好准备，选出德才兼备、能够代表人民意志的代表。



圣体教区教务负责人吴文宁表示，在认真研究国会和各级人民议会候选人简历后，他已经选定了自己信任的候选人。他希望当选代表能够兑现行动纲领，经常与选民交流、倾听意见，同时关注农村劳动力就业、提升医疗和教育质量，并继续推广天主教社区中的优秀发展模式。



目前，宁平省约有73.3万名天主教信众，占全省人口的约17%。多年来，当地天主教同胞始终秉持“益于道法，利于人世”的精神，积极遵守党的主张和国家法律政策，与各界共同建设家乡。迎接国家盛会，广大天主教同胞已做好参与选举的准备，并期待新当选的代表能够制定更加贴近实际的政策措施，推动宁平省实现快速、可持续发展，并朝着2030年成为中央直辖市的目标迈进。（完）|