国会和人民议会选举：中国学者高度评价选举在越南新发展阶段的重要意义

中国环球电视网评论员、中央民族大学教授曲强日前就2026-2031年任期越南国会代表和地方各级人民议会代表选举接受了越通社驻北京记者的采访。他强调，这是越南在步入新发展阶段，努力实现多项战略目标的背景下举行的一场重要政治活动。



回顾越南第十五届国会和2021-2026年任期各级人民议会的活动，可以看出这一时期对越南政治经济发展进程具有重要意义。在国家大力推进改革和全球化进程的背景下，越南国会为完善法律体系、推进行政体制改革、加强对政府活动的监督作出了积极贡献。



曲强指出，立法活动是越南国会在上一任期取得的突出成果之一。仅2025年一年，越南国会就修改、补充和审议了50多部涉及经济社会生活多个领域的重要法律文件。庞大的立法工作量有助于夯实越南发展和一体化进程的法律基础，同时为吸引投资、促进经济增长创造了有利环境。



此外，越南国会在推进行政改革方面也发挥了重要作用。在上一任期，越南国会与中央机构协调，支持实施机构精简和行政规划调整计划，从而为提高国家管理体系运行效率做出了贡献。

北宁省安乐乡少数民族选民参加选举。图自越通社

曲强还强调了越南国会在推动政策执行、保障国家管理效率方面的监督作用。近年来，越南在反腐败、经济重组、工业发展、改善投资环境等领域取得了诸多进展。国会的监督和评议机制，有助于保障各项经济社会发展计划得到有效、透明地实施。



此外，越南国会在保障政治体系稳定运行和国家高层人事工作方面也扮演着重要角色。



谈及越南提前举行国会和地方各级人民议会代表选举，曲强认为，这一决定反映了越南在新发展阶段进程中的实际需求。未来几年，越南设定了推动经济增长、经济结构转型、提高人均收入等多项重要发展目标。提前完善新一届领导队伍，保障政治体系顺畅运行，将为国家机关尽早部署新发展阶段的发展方向创造条件，同时助力各级政府更主动地制定和实施工作计划。



曲强强调，在国际形势错综复杂的背景下，越南正面临诸多挑战。在此情况下，尽早完善领导班子和进行合适的人事安排，将有助于增强应对挑战、把握新发展机遇的能力。



关于新一届任期对国会代表和各级人民议会代表的要求，曲强认为，随着越南进入新的发展阶段，代表们需要满足更高标准。首先，要具备坚定的政治定力，深刻理解国家发展方向，以助于制定符合国家利益的决策。其次，要具备专业能力和有效参与政策制定规划的能力。同时，要有广阔视野，深刻理解世界发展趋势，特别是科技进步和全球经济结构调整的变化。



曲强强调，基于现有的发展基础及所制定的战略目标，越南正面临一个重要的历史发展时期。新一届国会和地方各级人民议会代表选举，将为今后国家的发展进程注入动力。（完）