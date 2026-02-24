庆和省正在有序开展第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举的筹备工作，为确保选举日安全、民主、依法举行奠定重要前提。

庆和省将选举12名代表列入第十六届国会代表名单。国家选举委员会已公布了4个选举单位的20名国会代表候选人名单（中央5名，地方15名）。

对于省级人民议会来讲，庆和省将选出67名代表（候选人108名）；乡级人民议会将选出1392名代表，确保代表结构分布的合理性，高度重视代表素质标准。

据庆和省选举委员会的消息，各级机关、单位和地方政府正加大宣传力度，营造选举氛围，完成第十六届国会代表和各级人民议会代表候选人简要简历的印刷工作以及相关筹备工作。

庆和省人民委员会主席、选举委员会主席陈峰强调，越共十四大的圆满成功开启了更高目标、更远愿景的发展新征程。与此同时，全省正积极为第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举做准备。在这一共同的成功中，长沙选民手中的选票具有极其神圣的意义，充分体现了身处风口浪尖的公民的当家做主权利。

庆和省已成立66个选举指导委员会、66个选举委员会及相关办事机构。共设立4个国会代表选举委员会、19个省人民议会代表选举委员会、387个乡级人民议会代表选举委员会。全省65个乡、坊及特区已设立了1123个投票站。各级行政单位已完成选民名单公示，并广泛通知人民核查。截至目前，庆和省尚未收到任何关于选举工作的投诉或举报。（完）