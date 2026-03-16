国会及各级人民议会选举：旅居南非越南人坚信第十六届国会将引领国家全面发展

在第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举日的热闹气氛中，旅居南非越侨表达了对第十六届国会将引领国家实现全面发展的坚定信心。



旅居南非越南人社群联络委员会主席黎怀南在比勒陀利亚接受越通社记者采访时表示，海外侨胞们始终密切关注国家的发展进程，特别是国会及各级民选机构的各项活动。



黎怀南认为，第十五届国会及2021-2026年任期各级人民议会取得了重要进展，特别是在立法、监督及重大问题决策工作方面。及时推出的多项政策和决议为后疫情及困难时期的经济社会复苏与转型注入了动力。这些成果不仅巩固了国内人民的信心，也激发了海外越南人社群带来了自豪与欣喜。



关于推动区域及国际议会间合作，黎怀南认为，在国际形势快速变化的背景下，国会对外交往活动需继续扩大，加强与世界各国议会的合作，让各国更加深入了解越南。通过这种方式，议会外交将助力推动经济、文化、社会及科学技术等领域的合作，同时提升越南在国际舞台上的形象。他认为，这也将为国内人民与海外侨胞共同携手提升越南地位注入强大动力。



黎怀南强调，除了旅居南非越南人社群外，遍布在全世界的越南儿女都始终心系祖国，并坚信越南在发展与国际融合进程中必将取得更大成就。（完）