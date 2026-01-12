国会及各级人民议会选举：国会副主席阮德海要求做好基层意见征求工作

阮德海发表讲话时要求金瓯省注重选举宣传和组织工作；严格按照标准审查候选人，确保公开、透明、民主，最大程度减少申诉投诉，并及时从基层解决问题。他强调要做好候选人在居住地和工作单位的介绍与意见征求工作；关注合理结构，特别是女性、少数民族、年轻有为、具备水平和能力的候选人比例；同时确保绝对安全，包括实地和网络空间。



他要求金瓯省选举委员会主动、依法积极开展各项工作，尽最大努力在本地区成功举行选举。



据金瓯省人民委员会领导介绍，截至目前，该省各级选举系统已健全完善。由省委书记作为主任的省级选举指导委员会已成立；所有64个乡、坊已完成乡级选举指导委员会的组建。该省祖国阵线委员会已按照规定的组成部分完成第一次协商。具体而言，被推荐参选人员包括13名国会代表、73名省级人民议会代表和1469名乡级人民议会代表。该省已划定5个国会选举单位和18个各级人民议会选举单位。省选举委员会将继续接收参选档案，开展第二次、第三次协商，以筛选并正式公布候选人名单，最迟于2026年2月26日完成。



当天下午，国会常务委员会工作代表团继续检查省内部分地方的选举筹备工作。（完）