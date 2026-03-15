国会及人民议会选举：越南国会主席陈青敏在胡志明市投票

在江山节日的欢腾气氛中，3月15日上午，胡志明市旭门（Hóc Môn）乡第14投票区举行了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举日的开幕仪式。



越共中央政治局委员、越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏出席开幕式，行使选举权，并检查第14投票区的选举工作。



投票后，陈青敏在第14投票区接受媒体采访时表示，近期，在党中央委员会、政治局、书记处，特别是苏林总书记的领导下，整个政治体系以紧迫、积极、科学、有序的精神投入到选举筹备工作中。



越南国会主席陈青敏在胡志明市旭门乡第14投票区行使选举权 图自越通社

国会主席对国家选举委员会成员、各级选举委员会、选举工作委员会及各选举小组认真落实中央指导性文件精神表示充分肯定。他强调，负责选举工作的全体同志要继续密切关注选举进程，加强领导和指导，确保选举达到最高质量和最佳效果。 陈青敏相信，在各级党委、政府、祖国阵线、团体的努力下，在全国选民的响应和支持下，选举必将圆满成功。



越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏强调，投票是全体公民的神圣权利和责任。他指出，本次第十六届国会代表选举恰逢越南首届国会普选80周年，因而具有深远的历史意义。



陈青敏表示，相信全国选民将充分行使投票权，投对、投足，选出德才兼备、能够胜任国会代表和各级人民议会代表职责的优秀人选。他期待新一届代表带领国家步入民族奋进的新纪元，胜利实现越共十四大决议确定的各项战略目标。（完）