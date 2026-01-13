国会副主席黎明欢赴莱州省检查选举筹备工作

莱州省就第十六届国会代表选举以及2026—2031年任期各级人民议会代表选举的筹备和组织实施情况作了汇报。



莱州省推荐国会代表候选人为13人，本省应选国会代表7名，其中地方推荐4名和中央推荐3名。



推荐省级人民议会代表候选人为93人，应选代表50名；乡级人民议会代表候选人为1358人，应选代表754名。

莱州省各级部门积极推进对第十六届国会代表选举和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的领导、指导与宣传工作，注重宣传选举的意义和重要性。



候选人推荐工作准备周密，数量和结构符合既定方向和要求；选举所需的基础设施和各项保障条件也得到认真审查和落实。



国会副主席黎明欢发表总结讲话时要求莱州省打造新的发展空间，根据自身优势加大招商引资力度，提升地方特色产品的加值；弘扬各民族大团结精神，切实改善民生，鼓励人民积极参与经济社会发展，确保国防安全形势稳定。同时，莱州省要加强宣传工作，妥善解决出现的问题，确保第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举圆满成功。



工作代表团已与第2号选举委员会以及新丰坊选举委员会就选举筹备工作召开工作会议。图自越通社

此前，工作代表团已与第2号选举委员会以及新丰坊选举委员会就选举筹备工作召开工作会议。（完）