国会副主席陈光方对广治省国会和各级人民议会选举筹备工作进行检查

陈光方指出，第十五届国会和2021—2026年任期各级人民议会任期已被缩短，第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表的选举日确定为2026年3月15日，比以往选举提前约两个月。本次选举在越南推进中央机构精简，省级行政单位重新调整与合并，按两级地方政府模式运行的背景下进行的。因此，各有关方面需加强对相关人员的选举业务培训。



他强调，广治省要继续加强领导和指导工作，深入贯彻选举工作的地位和意义，将其视为2026年第一季度整个政治体系的一项特别重要政治任务，依法、安全、节约、有效举行第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举，使选举日真正成为全民大节日。



广治省委书记阮文方发表讲话。图自越通社

广治省需认真办好第二次和第三次协商会议，依法依规确定国会代表和各级人民议会代表的正式候选人名单，确保质量、数量、结构、成分和差额比例（最迟于2026年2月20日完成）。



同时，广治省要及时发现并依法处理各类问题，防止别有用心、企图破坏者进入候选人名单；继续全面核查、更新、补充选民名单，切实保障公民，特别是外出工作、学习人员以及残疾人、老年人等群体的选举权。有关机关需最迟于2026年2月3日公示选民名单；最迟于2月27日编制、公布并张贴候选人名单及其简历摘要。



据第一次协商会议结果，广治省介绍参加第十六届国会代表选举的候选人共10名；第九届（2026—2031年任期）省级人民议会代表候选人62名。在乡级层面，拟介绍参加选举的人民议会代表候选人共1627名。（完）