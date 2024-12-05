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国会副主席陈光方会见中国国际交流协会代表团
国会副主席陈光方强调，越南和中国是两个近邻国家。自1950年1月18日建交以来，越中关系发展良好，并取得许多重要成果。两国各领域合作不断取得新的、日益深入、全面、实质性的成果。2025年是越中两国庆祝建交75周年（1950年1月18日~2025年1月18日）的重要里程碑之年，也是越中人文交流年。
越南国会副主席陈光方表示，越中两国国会不仅加强高层关系，而且还促进国会各委员会、国会代表团和各省市人民议会的交往，为推动两国民间交流日益深入、务实发展作出贡献。
越南国会副主席陈光方建议，今后，中国国际交流协会与越中友好议员小组密切配合，加强越南国会高层代表团和各机构代表团、国会议员和各地方人民议会、青年代表、女代表的交流。
中国第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩先生表示希望，今后，双方继续加强两国国会各层次代表团和友好议员小组、地方民选机构的全面交往；就立法和监督等工作的实践经验进行交流。
吉炳轩先生认为，两国需要促进文化、教育、科技交流。中国国际交流协会将继续组织专题研讨会和专题座谈会，促进双方贸易、文化和旅游的合作。（完）