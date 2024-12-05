国会副主席陈光方会见中国国际交流协会代表团

12月4日在河内，越南国会副主席陈光方会见正在访问越南的由中国第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩先生率领的中国国际交流协会代表团。

国会副主席陈光方强调，越南和中国是两个近邻国家。自1950年1月18日建交以来，越中关系发展良好，并取得许多重要成果。两国各领域合作不断取得新的、日益深入、全面、实质性的成果。2025年是越中两国庆祝建交75周年（1950年1月18日~2025年1月18日）的重要里程碑之年，也是越中人文交流年。

越南国会副主席陈光方表示，越中两国国会不仅加强高层关系，而且还促进国会各委员会、国会代表团和各省市人民议会的交往，为推动两国民间交流日益深入、务实发展作出贡献。

越南国会副主席陈光方建议，今后，中国国际交流协会与越中友好议员小组密切配合，加强越南国会高层代表团和各机构代表团、国会议员和各地方人民议会、青年代表、女代表的交流。

中国第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩先生表示希望，今后，双方继续加强两国国会各层次代表团和友好议员小组、地方民选机构的全面交往；就立法和监督等工作的实践经验进行交流。

吉炳轩先生认为，两国需要促进文化、教育、科技交流。中国国际交流协会将继续组织专题研讨会和专题座谈会，促进双方贸易、文化和旅游的合作。（完）